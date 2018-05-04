Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую "Боруссию"

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Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую "Боруссию"

Андре Виллаш-Боаш является одним из кандидатов на пост главного тренера дортмундской "Боруссии", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, руководство "шмелей" уже вступило в переговоры с португальским специалистом, который пока находится без клуба.

Напомним, что ранее Виллаш-Боаш возглавлял "Академику", "Порту", "Челси", "Тоттенхэм", "Зенит" и "Шанхай СИПГ".

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