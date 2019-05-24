Виллаш-Боаш может возглавить "Марсель"

Известный португальский тренер Андре Виллаш-Боаш готов возглавить "Марсель".

"Я общался с "Марселем" в 2013 году, до того, как возглавил "Зенит". "Марсель" является одним из главных европейских клубов. Он уже выигрывал Лигу Чемпионов. Конечно, мне было бы интересно возглавить этот клуб. Клуб находится в хороших руках Андони Субисарреты, которого я знаю. Если они захотят поговорить, то я готов", - приводит слова Виллаш-Боаша L’Equipe.

В данный момент 41-летний Виллаш-Боаш является безработным. Его последним клубом было китайский "Шанхай-СИПГ". Ранее он также тренировал "Порту", "Челси", "Тоттенхэм" и "Зенит".

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