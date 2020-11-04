Виллаш-Боаш: "Мы постоянно убиваем себя сами"

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Виллаш-Боаш: "Мы постоянно убиваем себя сами"

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш высказался по поводу поражения в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Порту" (0:3).

"Мы сами себя убиваем. В наших матчах присутствуют индивидуальные ошибки. Многое зависит от мелких деталей. Так было с "Олимпиакосом" и "Манчестер Сити". Соперник был лучше нас с точки зрения интенсивности, несмотря на то, что мы контролировали мяч. Сначала нам не повезло с первым голом, а затем с промахом Пайета с 11-метровой отметки. Повторюсь, мы убиваем себя ошибками", - цитирует тренера L`Equipe.

"Марсель" за три тура не набрал ни одного матча и расположился на последнем месте.

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