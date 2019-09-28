Виллаш-Боаш назвал клуб, который подошел бы Кокорину
Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш хотел бы видеть в своей команде Александра Кокорина.
"Моего друга Александра Кокорина недавно выпустили из тюрьмы. "Марсель" стал бы для него лучшим вариантом, однако ему, скорее всего, нельзя покидать Россию", - приводит слова Виллаша-Боаша BFMTV.
Напомним, что после выхода из колонии Кокорин подписал "Зенитом" контракт до следующего лета, однако РФС отказал в регистрации футболиста.
Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с 2014 по 2016 год. Под его руководством клуб завоевал три трофея.
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