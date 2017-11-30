Виллаш-Боаш назвал лучшего российского игрока, с которым он работал

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш ответил на вопрос, какого российского игрока он может назвать лучшим из числа тех с которыми работал.

"Шатов. Прошлый сезон у него получился не самым лучшим. Тренер ему не доверял. Но он прекрасный игрок. Я бы взял его в любой клуб мира. Мне он очень нравится. Если бы я возглавил немецкий клуб - скорее всего, забрал бы Шатова к себе. У него есть потенциал, необходимые качества. Хотя он знает, что ему нужно работать над своей концентрацией. Перед игрой он часто слишком расслаблен. Также доволен работой с Кокориным. Блестящий игрок. Правда, мы действовали по схеме с одним нападающим, так что Саше пришлось больше играть на фланге. Но его форма была отличной" - сказал Виллаш-Боаш.

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