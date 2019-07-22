Виллаш-Боаш не исключил возвращение в "Порту"

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Виллаш-Боаш не исключил возвращение в "Порту"

Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш допустил, что в будущем он может вернуться в "Порту" в новой роли.

"Через 10 лет я хочу оставаться в футболе, но не в качестве тренера. У меня есть идеи и амбиции. Я много думаю о "Порту", за который болею с самого рождения. Я пережил самый красивый опыт в моей жизни, когда тренировал свой клуб. То, что я пережил в том сезоне, было невероятно. Я много думаю о будущем клуба, и да, возвращение возможно", - цитирует 41-летнего специалиста O Jogo.

Напомним, что Виллаш-Боаш возглавлял "Порту" в сезоне 2010/11. В той кампании "драконы" выиграли 4 трофея - чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии, а также Лигу Европы.

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