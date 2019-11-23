Виллаш-Боаш не уверен, что Моуринью сработается с президентом "Тоттенхэма"
Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш высказался о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера "Тоттенхэма".
"Очень рад за него. Тренер с такой карьерой не может сидеть без работы 11 месяцев. Жозе одержим футболом и не нуждается в отпуске. Моуринью будет работать с президентом Дэниэлом Леви, которого я хорошо знаю. Считаю их союз необычным. Не уверен, что они сработаются. Хотя, если и есть тренер, с которым "Тоттенхэм" может что-то выиграть, то это Жозе", - приводит слова Виллаш-Боаша L’Equipe.
Моуринью возглавил "шпор" в минувшую среду вместо уволенного днём ранее Маурисио Почеттино.
Виллаш-Боаш тренировал "Тоттенхэм" с июля 2012 по декабрь 2013 года, а до этого работал ассистентом "Особенного" в "Порту", "Челси" и "Интере".
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