Виллаш-Боаш не уверен, что Моуринью сработается с президентом "Тоттенхэма"

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Виллаш-Боаш не уверен, что Моуринью сработается с президентом "Тоттенхэма"

Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш высказался о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера "Тоттенхэма".

"Очень рад за него. Тренер с такой карьерой не может сидеть без работы 11 месяцев. Жозе одержим футболом и не нуждается в отпуске. Моуринью будет работать с президентом Дэниэлом Леви, которого я хорошо знаю. Считаю их союз необычным. Не уверен, что они сработаются. Хотя, если и есть тренер, с которым "Тоттенхэм" может что-то выиграть, то это Жозе", - приводит слова Виллаш-Боаша L’Equipe.

Моуринью возглавил "шпор" в минувшую среду вместо уволенного днём ранее Маурисио Почеттино.

Виллаш-Боаш тренировал "Тоттенхэм" с июля 2012 по декабрь 2013 года, а до этого работал ассистентом "Особенного" в "Порту", "Челси" и "Интере".

Не пропустите: Моуринью назвал клуб, в котором может завершить тренерскую карьеру. | http://soccernews.ru
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