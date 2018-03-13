Виллаш-Боаш: "Никто не ожидает от сборной Португалии победы на Чемпионате Мира"

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Виллаш-Боаш: "Никто не ожидает от сборной Португалии победы на Чемпионате Мира"

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш оценил шансы сборной Португалии выиграть Чемпионат Мира-2018.

"Наше преимущество в том, что нас считают аутсайдерами. Никто не ожидает, что Португалия станет чемпионом мира. Но ведь мы выиграли чемпионат Европы. У нас достаточно амбиций, чтобы попасть в четверку лучших сборных мира. Мы достойны этого и в нашей команде играет лучший футболист мира. С ним мы можем добраться до полуфинала, а бы может и помечтать о финале", - цитирует Виллаш-Боаша Mundo Deportivo.

Напомним, что Португалия попала в одну группу с командами Испании, Марокко и Ирана.

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