Виллаш-Боаш - новый тренер "Марселя"

Португалец Андре Виллаш-Боаш возглавил "Марсель".

Как сообщает официальный сайт клуба, с 41-летним специалистом было заключено двухлетнее соглашение с зарплатой в 7 миллионов евро в год.

Отмечается, что тренерский штаб также войдет известный футболист Рикарду Карвалью. Виллаш-Боаш находился без работы с ноября 2017 года. Ранее он возглавлял "Шанхай СИПГ", "Зенит", "Тоттенхэм", "Челси" и "Порту".

В минувшем сезоне "Марселем" руководил Руди Гарсия. Клуб финишировал в чемпионате на пятом месте.

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