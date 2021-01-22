Виллаш-Боаш оценил перспективы Кокорина в "Фиорентине"

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Виллаш-Боаш оценил перспективы Кокорина в "Фиорентине"

Бывший наставник "Зенита", а ныне главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал грядущий трансфер нападающего Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".

"Мне Кокорин как игрок очень нравится. Он умеет находить моменты и быстро освобождается от опеки. Думаю, это поможет "Фиорентине". Он способен добиться там успехов, но это также будет зависеть от того, как он адаптируется к своему первому опыту игры за пределами России", - сказал португальский специалист.

Напомним, что в четверг "Спартак" объявил о договорённости с "Фиорентиной" о трансфере 29-летнего форварда. Сделка должна быть закрыта на следующей неделе.

За "красно-белых" Кокорин выступал с августа 2020 года, забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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