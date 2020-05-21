Виллаш-Боаш отказал "Ньюкаслу"

"Ньюкасл" предлагал наставнику "Марселя" Андре Виллаш-Боашу возглавить команду, сообщает Get French Football News.

По информации источника, "сороки" были готовы повысить зарплату португальскому специалисту, однако его этот вариант продолжения карьеры не заинтересовал.

Ранее 42-летний тренер также отказался вести переговоры с провансальцами о продлении действующего контракта.

Виллаш-Боаш принял "Марсель" в мае 2019 года и в дебютном сезоне взял серебро во французской Лиге 1.

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