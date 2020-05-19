Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с "Марселем"

Будущее Андре Виллаш-Боаша на посту главного тренера "Марселя" остаётся неопределённым, пишет L’Equipe.

По сведениям издания, португальский специалист не собирается заключать с клубом новый контракт. Однако это не означает его уход из команды, поскольку действующее соглашение между сторонами рассчитано ещё на один сезон.

Ранее сообщалось о разногласиях между 42-летним наставником и руководством провансальцев в вопросах трансферной политики.

Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" летом 2019 года. В досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 клуб финишировал на втором месте.

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