Виллаш-Боаш подал в отставку с поста главного тренера "Марселя"

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Виллаш-Боаш подал в отставку с поста главного тренера "Марселя"

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш заявил, что он хочет покинуть клуб.

"Я написал заявление об отставке, так как не согласен со спортивной политикой клуба. Я ничего не хочу от "Марселя". Мне не нужны деньги", — приводит слова Виллаш-Боаша L’Equipe.

По словам португальского специалиста, он не просил "Марсель" подписать полузащитника "Селтика" Оливье Нтчама, который перешел в клуб.

43-летний Виллаш-Боаш работает в "Марселе" с 2019 года. Ранее он тренировал такие известные клубы, как "Порту", "Челси", "Тоттенхэм" и "Зенит".

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