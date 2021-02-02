Виллаш-Боаш подал в отставку с поста главного тренера "Марселя"
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш заявил, что он хочет покинуть клуб.
"Я написал заявление об отставке, так как не согласен со спортивной политикой клуба. Я ничего не хочу от "Марселя". Мне не нужны деньги", — приводит слова Виллаш-Боаша L’Equipe.
По словам португальского специалиста, он не просил "Марсель" подписать полузащитника "Селтика" Оливье Нтчама, который перешел в клуб.
43-летний Виллаш-Боаш работает в "Марселе" с 2019 года. Ранее он тренировал такие известные клубы, как "Порту", "Челси", "Тоттенхэм" и "Зенит".
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|Марсель
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|Ренн
|28
|50
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|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
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|Тулуза
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