Виллаш-Боаш получил дисквалификацию до конца чемпионата Китая

Главный тренер "Шанхай Теллэйс" Андре Виллаш-Боаш стал фигурантом громкого скандала.

Португальский специалист вступил в стычку с арбитром в матче чемпионата Китая с "Бейцзин Гоань".

За этот инцидент Виллаш-Боаш получил дисквалификацию на восемь игр. Таким образом, он пропустит остаток сезона.

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