Виллаш-Боаш попал в аварию во время ралли "Дакар-2018"

Бывший наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш досрочно завершил выступление на ралли "Дакар-2018".

Во время четвертого дня соревнований автомобиль с португальцем попал в аварию, пролетев несколько метров и врезавшись передней частью в землю.

Виллаш-Боаш получил травму спины, после чего был доставлен в больницу.

На момент аварии португалец занимал в гонке 44-е место.

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