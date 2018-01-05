Известный португальский тренер Андре Виллаш-Боаш пожаловался на непоследовательность "Челси" в трансферных вопросах.

Напомним, что 40-летний специалист возглавлял "синих" с июня 2011-го по март 2012 года.

"В "Челси" я получил самый большой опыт в своей тренерской карьере. Каждый день, на каждой тренировке происходило что-то новое. Отсутствие поддержки меня поразило, но с этим ничего не поделаешь. В тот год я пригласил в команду Мейрелеша и Ромеу после того, как мне отказали в других трансферах, которые я предлагал во время переговоров. Через год "Челси" потратил на новичков 100 миллионов фунтов, ещё через год - 110 миллионов. Абсолютно другой подход к делу. Так или иначе, "Челси" со своим специфическим стилем управления продолжает добиваться успеха. Такая модель работает" - цитирует Виллаш-Боаша The Times.

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