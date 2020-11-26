Виллаш-Боаш предложил глобальный способ увековечить память о Марадоне

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Виллаш-Боаш предложил глобальный способ увековечить память о Марадоне

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш считает, что ФИФА могла бы пойти на беспрецедентные меры, чтобы увековечить память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.

"Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения 10-й номер во всех соревнованиях и для всех команд. Думаю, это наилучший способ отдать дань уважения лучшему игроку в истории футбола", - сказал португальский наставник.

Марадона умер в среду в 60-летнем возрасте от остановки сердца. В Аргентине в связи с этим объявлен трёхдневный траур.

Культовый футболист выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной.

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