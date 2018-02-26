Виллаш-Боаш прокомментировал ситуацию с будущим Кейна
Известный португальский тренер Андре Виллаш-Боаш прокомментировал ситуацию с будущим форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.
"Его будущее зависит от его амбиций и того, как он видит свою карьеру в дальнейшем. Если у него есть голод к трофеям и известности, ему придется покинуть "шпор", но если он не чувствителен к этому, а хочет простого признания и стабильности, он останется", - цитирует 40-летнего специалиста talksport.com.
Напомним, в борьбе за "Золотую бутсу" Кейн лидирует вместе с Кавани. | soccernews.ru
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