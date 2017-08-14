Виллаш-Боаш прокомментировал трансфер Паулиньо в "Барселону"

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Виллаш-Боаш прокомментировал трансфер Паулиньо в "Барселону"

Главный тренер "Шанхай Теллэйс" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал трансфер полузащитника "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо в "Барселону".

"Паулиньо приехал в Китай и хорошо делал свою работу. А теперь он переходит в один из самых больших клубов мира. Это доказывает, что топ-клубы следят за нашей лигой. Это отражение уровня футболистов и качества работы, которая здесь ведётся" - цитирует португальского специалиста ESPN.

Напомним, что "Барселона" заплатит за 29-летнего бразильца 40 миллионов евро. 

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