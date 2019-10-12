Виллаш-Боаш рассказал, где хочет завершить тренерскую карьеру
Португальский наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш поделился планами на будущее.
"Скоро я отмечу десять лет с начала тренерской карьеры. Надеюсь, что мне удастся выиграть трофей с "Марселем", потому что здесь меня очень хорошо приняли. Вероятно, именно в "Марселе" я завершу тренерскую карьеру. А затем я хочу стать президентом "Порту", - цитирует Виллаш-Боаша RMC Sport.
Напомним, что 41-летний специалист принял "Марсель" в мае этого года.
Что касается сотрудничества Виллаш-Боаша с "Порту", то он возглавлял "драконов" в сезоне 2010/11 и выиграл с командой 4 трофея.
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|Команда
|М
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|7
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|4
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|7
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|7
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|Боавишта
|7
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|Санта-Клара
|7
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|9
|Рио Аве
|7
|10
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|Маритиму
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|Брага
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|Морейренсе ФК
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|Портимоненсе
|7
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