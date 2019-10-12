Виллаш-Боаш рассказал, где хочет завершить тренерскую карьеру

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Виллаш-Боаш рассказал, где хочет завершить тренерскую карьеру

Португальский наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш поделился планами на будущее.

"Скоро я отмечу десять лет с начала тренерской карьеры. Надеюсь, что мне удастся выиграть трофей с "Марселем", потому что здесь меня очень хорошо приняли. Вероятно, именно в "Марселе" я завершу тренерскую карьеру. А затем я хочу стать президентом "Порту", - цитирует Виллаш-Боаша RMC Sport.

Напомним, что 41-летний специалист принял "Марсель" в мае этого года.

Что касается сотрудничества Виллаш-Боаша с "Порту", то он возглавлял "драконов" в сезоне 2010/11 и выиграл с командой 4 трофея.

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