Виллаш-Боаш рассказал, когда покинет "Марсель"

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш рассказал, что в 2021 году покинет французский клуб.

Напомним, летом 2021 года у 42-летнего специалиста истекает срок контракта.

"У меня осталось четыре года тренерской карьеры и год я буду работать в "Марселе", еотоа хочу получить экзотический опыт - в Бразилии или Японии", - заявил тренер.

Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" в 2019 году. В нынешнем сезоне клуб занял второе место в чемпионате Франции благодаря досрочному завершению сезона. Это позволит марсельцам сыграть в Лиге Чемпионов сезона-2020/2021. Ранее он тренировал "Порту", "Челси", "Тоттенхэм", "Зенит" и "Шанхай СИПГ".

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