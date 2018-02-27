Виллаш-Боаш рассказал о несостоявшемся переходе Чичарито в "Зенит"

Бывший наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш рассказал о несостоявшемся переходе в питерский клуб известного мексиканского форварда Хавьера Чичарито Эрнандеса.

"Я был близок к покупке Чичарито в "Зенит" и "Тоттенхэм", когда тренировал эти команды. У нас с ним были хорошие отношения. Но он всегда отвечал мне: "Нет, я буду до конца бороться за место в "Манчестер Юнайтед". Он слишком верил в себя, и это помешало нам достичь договорённости. Мне нравилось, что он очень скоростной и всегда оказывался в нужном месте, чтобы забить гол" - цитирует Виллаш-Боаша Goal.com.

Отметим, что сейчас 29-летний Эрнандес выступает за "Вест Хэм", в этом сезоне в его активе 7 голов и 2 ассиста в 27 матчах.

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