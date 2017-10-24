Виллаш-Боаш рассказал о несостоявшихся переходах Фалькао и Моутинью в "Зенит"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш рассказал о несостоявшихся переходах Радамеля Фалькао и Жоау Моутинью в питерский клуб.

"Как только мы стали чемпионами в 2015 году, я сразу же начал уговаривать сильных иностранцев присоединиться к нам, чтобы сделать команду сильной не только для Премьер-лиги, но и для Лиги Чемпионов. Но на выходе из-за нового лимита на легионеров нам пришлось серьёзно корректировать наши планы. Мы планировали сделать так, что в чемпионате у нас будет играть одна команда, а в Лиге Чемпионов - другая. Но если ты принимаешь решения, которые всё кардинально меняют, ты должен дать клубам время на подготовку. Должен признаться, что информация о возможном приходе Фалькао и Моутинью - это правда. Не факт, конечно, что контракты в итоге были бы подписаны, но я общался с этими игроками и они оба выразили большое желание перейти в "Зенит" - сказал Виллаш-Боаш.

Не пропустите: Ригони: "Негатива в российском футболе пока не увидел". | http://soccernews.ru