Виллаш-Боаш рассказал о разнице между Семаком и Манчини с Луческу

Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен

Бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о петербургском клубе под руководством Сергея Семака.

"Слежу ли я за "Зенитом"? Конечно, слежу, у меня эмоциональная связь с "Зенитом". Это особенный клуб для меня. Иногда только после ухода по-настоящему начинаешь ценить какие-то моменты. У меня прекрасные воспоминания о "Зените", особенно о фанатах, игроках и клубном руководстве", - сказал Виллаш-Боаш.

"В чем причины того, что "Зенит" уже три с половиной года не упускает первое место в РПЛ? Думаю, после Мирчи Луческу и Роберто Манчини клуб обрел стабильность. Семак организовал команду и стал давать ей те результаты, которых не хватало при Манчини и Луческу. При нем появились победы, а еще важнее, что и он сохранил эту высокую планку. У Семака есть понимание и мотивация для того, чтобы приводить команду к лучшим результатам. В этом сезоне будет сложно выиграть, так как "Динамо" борется с "Зенитом". Но я надеюсь, что через пару лет Семак принесет "Зениту" вторую звезду на герб", - сказал португальский специалист.

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