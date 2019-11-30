Виллаш-Боаш рассказал, почему Роналду должен получить "Золотой мяч" в 2019 году
Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш порассуждал о том, кто должен получить "Золотой мяч" по итогам 2019 года.
"Роналду и Месси - исключительные футболисты, и выбрать кого-то одного тяжело. "Золотой мяч" будет соревнованием между ними. Это потрясающе, что они оказались в одном поколении и мы можем наблюдать за ними. Они инопланетяне. Я португалец, поэтому, конечно, больше поддерживаю Роналду. Криштиану пошёл на риск, покинув лучшую команду в мире с наибольшим количеством трофеев. Такой поступок должен быть оценён. Играть в Италии и забивать голы трудно", - цитирует Виллаш-Боаша Goal.com.
Напомним, что сейчас в активе Роналду и Месси по пять самых престижных индивидуальных наград.
В 2019 году "Золотой мяч", скорее всего, получит аргентинец. По крайней мере, об этом уже сообщили два авторитетных источника - газета Mundo Deportivo и радиостанция Cope.
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