Виллаш-Боаш рассказал, в каком чемпионате он хотел бы поработать

Экс-наставник "Шанхай СИПГ" Андре Виллаш Боаш хочет тренировать клуб из топ-чемпионатов Европы.

"Я бы хотел поработать в таких чемпионатах, как Испания, Италия, Германия или Франция. Если появится хорошее предложение, я его обязательно рассмотрю. При этом мне интересны долгосрочные проекты, соглашение на пять лет" - приводит слова Виллаш-Боаша Goal.com.

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