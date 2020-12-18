Виллаш-Боаш угрожал журналисту на пресс-конференции

У наставника "Марселя" Андре Виллаш-Боаша произошёл конфликт с журналистом после поражения от "Ренна" (1:2) в 15-м туре французской Лиги 1.

На пресс-конференции тренер провансальцев стал угрожать сотруднику издания La Provence, который недавно написал критическую статью в его адрес.

"Спасибо. Продолжай в том же духе и я поймаю тебя", - сказал Виллаш-Боаш журналисту.

Союз спортивных журналистов Франции осудил позицию тренера "Марселя" и пообещал с особым вниманием следить за развитием ситуации.

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