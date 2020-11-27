Виллаш-Боаш возмутился номинацией Бьелсы на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА

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Виллаш-Боаш возмутился номинацией Бьелсы на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА

Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш остался недоволен тем, что Марсело Бьелса попал в список претендентов на приз The Best в номинации лучший тренер 2020 года.

"То, что Томас Тухель не попал в пятерку лучших тренеров, - это скандал. ФИФА спит. Бьелса? Бьелсе можно дать почетный приз, однако не входит в топ-5 лучших тренеров мира в 2020 году. Это скандал, он выиграл Чемпионшип. Тухель же завоевал четыре трофея плюс финал Лиги Чемпионов", - цитирует Виллаша-Боаша Foot Mercato.

Напомним, что "Лидс" под руководством Бьелсы выиграл Чемпионшип и вышел в АПЛ, где после 9 туров занимает 14-е место.

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