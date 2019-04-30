Виллаш-Боаш встал на защиту российских команд

Экс-тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, что российским командам тяжело играть в плей-офф еврокубков из-за календаря. По его мнению, УЕФА мог бы перенести дату проведения первых раундов стадии на вылет.

"УЕФА не помогает клубам из Восточной Европы. Они могли бы перенести матчи плей-офф на неделю позже. Я всегда был недоволен этим и высказывал мнение на форуме европейских тренеров, однако ничего не изменилось. Мы подходим к таким матчам с огромной нехваткой ритма", - отметил специалист.

Напомним, что 40-летний Виллаш-Боаш тренировал "Зенит" с 2014 по 2016 годы и по одному разу выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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