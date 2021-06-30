Виллаш-Боаш высказался о возможном назначении в сборную России

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Виллаш-Боаш высказался о возможном назначении в сборную РоссииФото: Виллаш-Боаша/Автор неизвестен

Португальский тренер Андре Виллаш-Боаш в разговоре со "Спорт-Экспресс" оценил возможность возглавить сборную России в случае увольнения Станислава Черчесова.

"Готов ли я тренировать сборную России? Я не могу это комментировать, но у меня очень хорошие воспоминания о России и прекрасные отношения с Александром Дюковым", — заявил специалист.

Напомним, что сборная России под руководством Черчесова на Евро-2020 заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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