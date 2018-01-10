Виллаш-Боаш: "Я и мой штурман Рубен находимся в безопасности и с нами все хорошо"

Теги андре виллаш-боашзенит санкт-петербург

Виллаш-Боаш: "Я и мой штурман Рубен находимся в безопасности и с нами все хорошо"Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш рассказал о своем состоянии здоровья.

Напомним, что во время гонки "Дакар-2018" автомобиль португальца попал в аварию.

"Хочу сказать всем, что я и мой штурман Рубен находимся в безопасности и с нами все хорошо. Мы возвращаемся в бивуак. Мы спрыгнули с дюны и разбили бампер автомобиля. "Дакар", к сожалению, для нас закончен. Повезет в следующий раз. Спасибо всем за вашу поддержку", - написал Виллаш-Боаш.  | http://soccernews.ru

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