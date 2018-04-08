Виллаш-Боаш: "Я всегда буду фанатом "Зенита"

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Виллаш-Боаш: "Я всегда буду фанатом "Зенита"
Бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что он по-прежнему поддерживает петербургский клуб.

"Насчет возвращения пока точно сказать ничего не могу. Да, позиции "Зенита" в чемпионате России сейчас не очень радуют. Когда вы приглашаете таких опытных тренеров как Луческу и Манчини, вы ждете, что будете бороться за золотые медали. Вообще для "Зенита" очень важно быть в Лиге Чемпионов. Как фанат питерского клуба, могу только надеяться, что команда сыграет в этом турнире в следующем сезоне.

Я поддерживаю команды, с которыми мы хорошо расстались. Как вы помните, у меня были определенные сложности в той же Англии. Но что касается "Зенита", то да - я всегда буду фанатом этого клуба. То же самое могу сказать о "Порту", - приводят слова португальца российские СМИ.

Напомним, что 40-летний Виллаш-Боаш тренировал "Зенит" с 2014 по 2016 годы и по одному разу выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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