"Виллем II" и "НАК Бреда" сильнейшего не выявили

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"Виллем II" и "НАК Бреда" сильнейшего не выявили

В рамках 15-го тура чемпионата Голландии "Виллем II" в родных стенах сыграл вничью с "НАК Бредой".

"Виллем II" - "НАК Бреда" - 1:1

Голы: Огбече, 43 - 1:0, Амброз, 50 - 1:1.

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