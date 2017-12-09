"Виллем II" и "НАК Бреда" сильнейшего не выявили
В рамках 15-го тура чемпионата Голландии "Виллем II" в родных стенах сыграл вничью с "НАК Бредой".
"Виллем II" - "НАК Бреда" - 1:1
Голы: Огбече, 43 - 1:0, Амброз, 50 - 1:1.
Не пропустите: "Аякс" хочет вернуть Луиса Суареса. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Айнтрахт" - "Бавария" - 0:1 (обзор)
-
"Рубин" - "СКА-Хабаровск" - 3:1 (обзор)
-
Дортмундская "Боруссия" уступила "Вердеру" и другие результаты 15-го тура немецкой Бундеслиги
-
Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"
-
Ибрагимович: "Я бы не променял свои 33 трофея на одну Лигу Чемпионов"
-
Мойес: "Очень рад победе, командному духу, тому, как сплотились мои футболисты"
-
Конте прокомментировал поражение от "Вест Хэма"
-
"Рубин" одержал победу над "СКА-Хабаровск"
-
"Эвертон" может приобрести нападающего "Барселоны"
-
Титов оценил шансы "Локомотива" на победу в чемпионате
-
Ким Чен Ын болеет за итальянский клуб
-
"Вест Хэм" – "Челси" - 1:0 (обзор)
-
Хохлов прокомментировал победу над "Анжи"
-
Быстрый гол Арнаутовича принес победу "Вест Хэму" в дерби над "Челси"
-
Скрипченко: "Динамо" заслуженно победило"
-
"Хетафе" – "Эйбар" - 0:0 (обзор)
-
"Хетафе" и "Эйбар" расписали безголевую ничью
-
Конте отказался комментировать возможный уход Давида Луиза
-
"Арсенал" отказал "Ювентусу" в трансфере Мустафи
-
Сборная Украины может провести товарищеские матчи с соперниками России по ЧМ-2018
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|14
|39
|2
|АЗ
|14
|31
|3
|Аякс
|14
|29
|4
|Зволле
|14
|26
|5
|Фейеноорд
|14
|25
|6
|Утрехт
|14
|24
|7
|Витесс
|14
|22
|8
|Херенвен
|14
|18
|9
|Хераклес
|14
|18
|10
|Эксельсиор
|14
|17
|11
|АДО Ден Хааг
|14
|17
|12
|Гронинген
|14
|15
|13
|ВВВ Венло
|14
|15
|14
|Виллем II
|14
|14
|15
|НАК Бреда
|14
|12
|16
|Спарта Роттердам
|14
|11
|17
|Твенте
|14
|10
|18
|Рода ЮК
|14
|10