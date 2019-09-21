"Виллем II" обыграл "Венло" в матче 7-го тура чемпионата Голландии. Эта победа позволила команде занять 5 место в таблице.

"Виллем II" - "Венло" - 1:0 (1:0)

Гол: Павлидис, 22.

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Нелом (Ньивкоп, 79), Петерс, Хольмен, Келерт (Ндайишимий, 58), Саддики, Льонч, Павлидис, Врусай, Нуннели (Кабангу, 83).

"Венло": Киршбаум, Кум, Шейманн, Резелер (Райт, 71), Пахоник, Каттермоул, ван Ойен (Синклэйр, 75), Пост, Линхорст, Сориано, Йебоа (Нойдеккер, 86).

А еще: "Зенит" разгромил "Рубин" - 5:0. Сутормин оформил дубль | http://soccernews.ru