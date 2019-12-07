"Виллем II" прервал домашнюю беспроигрышную серию "Аякса" в чемпионате, длившуюся более двух лет

"Аякс" проиграл на своём поле в матче чемпионата Нидерландов впервые с ноября 2017 года, сообщает Squawka.

Блестящую серию амстердамцев накануне прервал "Виллем II", победивший на "Йохан Кройфф Арене" со счётом 2:0.

Таким образом, "Аякс" остановился на отметке 36 матчей без поражений в домашних матчах Эредивизи.

Что касается гостевых игр национального первенства, то столичная команда в последний раз уступала "АЗ Алкмаару" в середине марта.

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