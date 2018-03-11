"Виллем II" – ПСВ - 5:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура чемпионата Голландии между "Виллем II" и ПСВ.
Не пропустите: "Виллем II" сокрушил ПСВ и другие результаты 27-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|26
|68
|2
|Аякс
|26
|58
|3
|АЗ
|26
|56
|4
|Утрехт
|26
|44
|5
|Фейеноорд
|26
|42
|6
|Витесс
|26
|41
|7
|Зволле
|26
|40
|8
|АДО Ден Хааг
|27
|36
|9
|Хераклес
|27
|36
|10
|Херенвен
|26
|35
|11
|ВВВ Венло
|26
|33
|12
|Эксельсиор
|26
|32
|13
|НАК Бреда
|27
|27
|14
|Гронинген
|26
|26
|15
|Виллем II
|26
|23
|16
|Спарта Роттердам
|26
|18
|17
|Твенте
|27
|18
|18
|Рода ЮК
|26
|17