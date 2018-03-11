"Виллем II" – ПСВ - 5:0 (обзор)

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"Виллем II" – ПСВ - 5:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура чемпионата Голландии между "Виллем II" и ПСВ.

Не пропустите: "Виллем II" сокрушил ПСВ и другие результаты 27-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСВ 26 68
2 Аякс 26 58
3 АЗ 26 56
4 Утрехт 26 44
5 Фейеноорд 26 42
6 Витесс 26 41
7 Зволле 26 40
8 АДО Ден Хааг 27 36
9 Хераклес 27 36
10 Херенвен 26 35
11 ВВВ Венло 26 33
12 Эксельсиор 26 32
13 НАК Бреда 27 27
14 Гронинген 26 26
15 Виллем II 26 23
16 Спарта Роттердам 26 18
17 Твенте 27 18
18 Рода ЮК 26 17
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