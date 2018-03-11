"Виллем II" сокрушил ПСВ и другие результаты 27-го тура чемпионата Голландии

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"Виллем II" сокрушил ПСВ и другие результаты 27-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 27-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим сенсационное поражение ПСВ, который был разгромлен "Виллем II".

"Ден Хааг" – "НАК Бреда" - 0:2

Голы: Эль-Алуши, 18 - 0:1, Амброз, 39 (пенальти) - 0:2.

Удаление: Канон (36) - "Ден Хааг".


"Венло" – "Эксельсиор" - 2:3

Голы: Гарсия, 35 - 0:1, Матей, 41 (автогол) - 1:1, Файк, 61 - 1:2, ван Дейнен, 81 - 1:3, Ти, 84 - 2:3.


"Виллем II" – ПСВ - 5:0

Голы: Ринстра, 21 - 1:0, Фран Соль, 59 - 2:0, Фран Соль, 70 (пенальти) - 3:0, Ринстра, 76 - 4:0, Фран Соль, 90 (пенальти) - 5:0.

Удаление: Люккассен (90) - ПСВ.


"Рода" – "Спарта" - 0:2

Голы: Фисхер, 12 - 0:1, Мюрен, 65 - 0:2.

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комментарии
Зенден

Ого, че это с ПСВ творится?

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2 Аякс 26 58
3 АЗ 26 56
4 Утрехт 26 44
5 Фейеноорд 26 42
6 Витесс 26 41
7 Зволле 26 40
8 АДО Ден Хааг 27 36
9 Хераклес 27 36
10 Херенвен 26 35
11 ВВВ Венло 26 33
12 Эксельсиор 26 32
13 НАК Бреда 27 27
14 Гронинген 26 26
15 Виллем II 26 23
16 Спарта Роттердам 26 18
17 Твенте 27 18
18 Рода ЮК 26 17
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