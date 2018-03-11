"Виллем II" сокрушил ПСВ и другие результаты 27-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 27-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим сенсационное поражение ПСВ, который был разгромлен "Виллем II".

"Ден Хааг" – "НАК Бреда" - 0:2

Голы: Эль-Алуши, 18 - 0:1, Амброз, 39 (пенальти) - 0:2.

Удаление: Канон (36) - "Ден Хааг".



"Венло" – "Эксельсиор" - 2:3

Голы: Гарсия, 35 - 0:1, Матей, 41 (автогол) - 1:1, Файк, 61 - 1:2, ван Дейнен, 81 - 1:3, Ти, 84 - 2:3.



"Виллем II" – ПСВ - 5:0

Голы: Ринстра, 21 - 1:0, Фран Соль, 59 - 2:0, Фран Соль, 70 (пенальти) - 3:0, Ринстра, 76 - 4:0, Фран Соль, 90 (пенальти) - 5:0.

Удаление: Люккассен (90) - ПСВ.



"Рода" – "Спарта" - 0:2

Голы: Фисхер, 12 - 0:1, Мюрен, 65 - 0:2.

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