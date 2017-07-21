Виллемс перешёл в "Айнтрахт"

Левый защитник ПСВ Йетро Виллемс стал игроком "Айнтрахта", сообщает официальный сайт франкфуртского клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 23-летний голландец заключил с "орлами" контракт до лета 2021 года.

Виллемс выступал за ПСВ с 2011 года, сыграл 192 матча, забил 12 голов и сделал 34 результативных передачи.

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