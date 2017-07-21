Виллемс перешёл в "Айнтрахт"

Теги йетро виллемспсвайнтрахт франкфурт

Виллемс перешёл в "Айнтрахт"

Левый защитник ПСВ Йетро Виллемс стал игроком "Айнтрахта", сообщает официальный сайт франкфуртского клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 23-летний голландец заключил с "орлами" контракт до лета 2021 года.

Виллемс выступал за ПСВ с 2011 года, сыграл 192 матча, забил 12 голов и сделал 34 результативных передачи. 

Не пропустите: Хорхе Мере стал игроком "Кёльна". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов