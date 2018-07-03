Виллиан дал ответ "Барселоне"

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Виллиан дал ответ "Барселоне"Вингер лондонского "Челси" Виллиан дал ответ каталонской "Барселоне", которая заинтересована в его подписании.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo 29-летний бразилец заинтересован в своем переезде на "Камп Ноу". Однако во многом его трансфер в стан "сине-гранатовых" будет зависеть от позиции "аристократов" - будут ли готовы они снизить на него цену, установленную ранее на уровне 80-ти миллионов евро.

Напомним, "Барселона" рассматривает вариант с обменом Виллиана. | soccernews.ru

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