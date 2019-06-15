Виллиан договорился с "Челси" о продлении контракта

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Виллиан договорился с "Челси" о продлении контракта

"Челси" провёл успешные переговоры с вингером Виллианом о продлении действующего контракта, сообщает The Sun.

По сведениям издания, стороны договорились заключить соглашение до 2022 года, текущий договор рассчитан до следующего лета.

Ранее звёздного бразильца несколько раз пыталась купить "Барселона".
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