Виллиан: "Думаю, что "Челси" заслужил победу"

Вингер лондонского "Челси" Виллиан прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны".

"Я доволен тем, что мне удалось забить, но я немного расстроен из-за результата. Я думаю, что мы заслужили победу - соперник больше владел мячом, но имели прекрасные моменты, чтобы забить. В гостях нам необходимо будет сыграть так же", - цитирует 29-летнего бразильца ВВС.

Напомним, Виллиан вышел в лидеры по количеству голов в ЛЧ, забитых из-за пределов штрафной площади. | soccernews.ru