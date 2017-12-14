Виллиан: "Фанаты "Челси" могут быть спокойны, я счастлив в клубе"

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Виллиан: "Фанаты "Челси" могут быть спокойны, я счастлив в клубе"Вингер лондонского "Челси" Виллиан прокомментировал слухи, которые связывают его с "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед"? Я счастлив здесь, и фанаты могут быть спокойными. Я всегда ощущал себя счастливым здесь, в "Челси". Я люблю этот клуб всем своим сердцем. Да, я очень счастлив", - приводит слова 29-летнего бразильца Daily Express.

Напомним, "Челси" и "Манчестер Юнайтед" интересуются Максом. | soccernews.ru

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