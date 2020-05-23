Виллиан готов остаться в "Челси" до конца сезона
Форвард "Челси" Виллиан готов заключить краткосрочный контракт с лондонцами. Об этом сообщает Goal.
По данным источника, футболист еще не решил, где хочет бы выступать в следующем сезоне.
Нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2020 года. ФИФА порекомендовала клубам продлить соглашения со своими футболистами до завершения сезона-2019/2020, но стороны пока не договорились.
Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Тоттенхэм".
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
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