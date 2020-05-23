Виллиан готов остаться в "Челси" до конца сезона

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Виллиан готов остаться в "Челси" до конца сезона

Форвард "Челси" Виллиан готов заключить краткосрочный контракт с лондонцами. Об этом сообщает Goal.

По данным источника, футболист еще не решил, где хочет бы выступать в следующем сезоне.

Нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2020 года. ФИФА порекомендовала клубам продлить соглашения со своими футболистами до завершения сезона-2019/2020, но стороны пока не договорились.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Тоттенхэм".

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