Виллиан готов покинуть "Челси" из-за Конте

Теги виллианчелсиантонио контеманчестер юнайтед

Виллиан готов покинуть "Челси" из-за КонтеВингер лондонского "Челси" Виллиан ближайшим летом может сменить клубную прописку, информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, 29-летний бразилец будет готов покинуть "Стэмфорд Бридж", если главный тренер "аристократов" Антонио Конте продолжит работать с командой. Воспользоваться ситуацией и подписать игрока уже планирует "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 54 матчах за "Челси".

Напомним, Конте покинет "Челси" в течение ближайших двух дней. | soccernews.ru

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