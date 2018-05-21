Виллиан готов покинуть "Челси" из-за Конте

Вингер лондонского "Челси" Виллиан ближайшим летом может сменить клубную прописку, информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, 29-летний бразилец будет готов покинуть "Стэмфорд Бридж", если главный тренер "аристократов" Антонио Конте продолжит работать с командой. Воспользоваться ситуацией и подписать игрока уже планирует "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 54 матчах за "Челси".

Напомним, Конте покинет "Челси" в течение ближайших двух дней. | soccernews.ru