Виллиан готов продлить контракт с "Челси"

Форвард "Челси" Виллиан в скором времени может продлить контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает Goal.



По данным источника, руководство "синих" возобновило переговоры с футболистом о новом соглашении. Ранее бразилец отверг предложение одного из китайских клубов.



Отметим, что стороны обсуждали уже новый контракт, однако тогда переговоры зашли в тупик из-за того, что Виллиан хотел продлить соглашение до 2023 года, а клуб готов был только до 2022 года.



Футболист играет в "Челси" с 2013 года. В текущем розыгрыше 31-летний нападающий забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 41 матче.

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