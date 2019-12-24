Виллиан готов выступать в "Челси" до 40 лет
Форвард "Челси" Виллиан сказал, что готов играть в лондонском клубе до 40 лет. Об этом сообщает Sky Sports .
Футболист также подчеркнул, что этим летом он не будет переходить в новый клуб, так как ведет переговоры о продлении контракта с "Челси".
31-летний бразилец играет в стане "Челси" с лета 2013 года. В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 15 матчах АПЛ. Его контракт с "синими" рассчитан до 2020 года.
А еще: Лэмпард попросил "Челси" сохранить Виллиан| http://soccernews.r
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