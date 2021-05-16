Виллиан хочет уйти из "Арсенала"

Фото: инстаграм Виллиана/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, футболист "Арсенала" Виллиан имеет намерения покинуть "Арсенал" в летнее трансферное окно. У бразильца есть предложения из европейских клубов, а также от "Интер Майами".

Напомним, что контракт Виллиана рассчитан до лета 2023-го года. Лондонцы готовы отпустить игрока.

В текущем сезоне футболист провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.

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