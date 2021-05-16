Виллиан хочет уйти из "Арсенала"
Фото: инстаграм Виллиана/Автор неизвестен
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, футболист "Арсенала" Виллиан имеет намерения покинуть "Арсенал" в летнее трансферное окно. У бразильца есть предложения из европейских клубов, а также от "Интер Майами".
Напомним, что контракт Виллиана рассчитан до лета 2023-го года. Лондонцы готовы отпустить игрока.
В текущем сезоне футболист провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.
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|27
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18