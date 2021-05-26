Виллиан хочет вернуться в "Челси"

Теги челсиарсенал лондонвиллиан

Виллиан хочет вернуться в "Челси"

Фото: инстаграм Виллиана/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Арсенала" Виллиан в летнее трансферное окно хочет покинуть клуб и вернуться в "Челси", сообщает Sky Sports.

По данным источника, хавбек разочарован выступлением "канониров". "Челси" является приоритетом для Виллана, хотя он также имеет предложение от "Интера Майами". "Арсенал" готов продать бразильца, чтобы получить дополнительные средства на трансферы.

32-летний Виллиан в завершившемся сезоне провел за "Арсенал" 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Азар намерен вернуться в "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы клубы, которые могут заменить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" в Лиге Чемпионов в случае исключения

Названы клубы, которые могут заменить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" в Лиге Чемпионов в случае исключения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов