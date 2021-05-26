Виллиан хочет вернуться в "Челси"

Фото: инстаграм Виллиана/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Арсенала" Виллиан в летнее трансферное окно хочет покинуть клуб и вернуться в "Челси", сообщает Sky Sports.

По данным источника, хавбек разочарован выступлением "канониров". "Челси" является приоритетом для Виллана, хотя он также имеет предложение от "Интера Майами". "Арсенал" готов продать бразильца, чтобы получить дополнительные средства на трансферы.

32-летний Виллиан в завершившемся сезоне провел за "Арсенал" 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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