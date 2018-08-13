Виллиан хотел покинуть "Челси" из-за Конте

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Виллиан хотел покинуть "Челси" из-за Конте

Вингер "Челси" Виллиан признался, что хотел сменить клубную прописку из-за бывшего главного тренера команды Антонио Конте.

"Сейчас я здесь, потому что я хочу играть за "Челси". Но если бы не ушёл Конте, я бы точно не остался в клубе" - приводит слова Виллиана Goal.com.

Напомним, что "Челси" уволил Конте и назначил вместо него Маурицио Сарри.

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