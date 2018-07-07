Виллиан извинился перед болельщиками сборной

Полузащитник сборной Бразилии Виллиан обратился к болельщикам после поражения от Бельгии в матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 (1:2).

В своем обращении игрок "Челси" принес свои извинения.

"Мы очень сильно расстроены. Нам тяжело смириться с этим проигрышем, ведь мы мечтали как минимум о выходе в финал. Я прошу прощения у всех бразильских болельщиков, они ждали от нас победы", - сказал он.

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